Verdictul lui Mihai Stoica, dupa un nou pas gresit facut de CFR Cluj in lupta pentru titlu

Articol de Romeo Ene - Publicat miercuri, 28 februarie 2024, 07:54 / Actualizat miercuri, 28 februarie 2024 09:39Mihai Stoica (58 de ani), presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB, a vazut partida dintre Otelul Galati si CFR Cluj, terminata la egalitate, scor 2-2, in etapa #28 din Superliga, si a stabilit propriile concluzii.Oficialul ros-albastrilor a privit cu interes partida, in contextul in care "feroviarii" sunt implicati in lupta pentru titlu. FCSB s-ar putea distanta de ... citește toată știrea