Verdictul lui Porumboiu dupa penalty-urile date la Rapid - CFR Cluj: "De ce a cazut? A avut cadere de calciu?"

Articol de GSP - Publicat luni, 31 octombrie 2022, 07:40 / Actualizat luni, 31 octombrie 2022 09:52Fostul arbitru Adrian Porumboiu apara deciziile luate de brigada condusa de Catalin Popa in Rapid - CFR Cluj 2-1.Formatia din Gruia a criticat vehement arbitrajul, in special cel de-al doilea penalty dictat giulestenilor, dupa un duel intre Andrei Burca si Marko Dugandzic.Desi Ion Craciunescu sustine ca trupa lui Adrian Mutu nu trebuia sa primeasca niciun penalty,Adrian Porumboiu are o ... citeste toata stirea