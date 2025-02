Verdictul lui Prunea dupa gafa lui Rosca: "O sa mai faca din astea in cariera" * Sfat pentru Kopic

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 16 februarie 2025, 09:47 / Actualizat duminica, 16 februarie 2025 10:11Florin Prunea, fost portar si conducator la Dinamo, a analizat prestatia elevilor lui Zeljko Kopic in infrangerea cu Farul, 0-2.Fostul international i-a luat apararea portarului Alexandru Rosca, care a gresit la golul de 0-1, si este de parere ca antrenorul croat al "cainilor" trebuie sa mearga in continuare pe mana goalkeeper-ului de 21 de ani. In plus, Prunea a aratat cu ... citește toată știrea