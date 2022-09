Verdictul lui Radoi despre Edi Iordanescu si dezastrul din Liga Natiunilor: "Asta trebuie sa facem!"

Articol de GSP - Publicat joi, 29 septembrie 2022, 17:49 / Actualizat joi, 29 septembrie 2022 18:07Mirel Radoi, fostul selectioner al echipei nationale, il sustine pe Edi Iordanescu, in ciuda faptului ca Romania a incheiat pe ultimul loc grupa de Liga Natiunilor si a retrogradat in Divizia C.Radoi, selectioner in perioada 2019 - 2021, copiaza discursul lui Iordanescu Jr. si afirma ca lipsa de experienta a "tricolorilor" in plan international reprezinta o cauza pentru rezultatele modeste ale ... citeste toata stirea