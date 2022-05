Veste crunta pentru SR Brasov: Judecatoria Brasov "constata dizolvarea" clubului sustinut de suporterii stegari. De unde i se trage problema si reactia echipei

Judecatoria Brasov a decis astazi, 25 mai 2022, dizolvarea Asociatiei Club Sportiv SR Municipal Brasov, club care activeaza in campionatul Liga 3, in play-out-ul Seriei a 5-a, si mai are o sansa in ultima etapa, sambata, sa se salveze de la retrogradare, intr-un meci de care pe care cu FC Hermannstadt 2.SR Brasov risca dizolvarea, dupa o decizie a Judecatoriei Brasov. Clubul poate face apelClubului sustinut de suporterii stegari poate face apel la decizia Judecatoriei Brasov. Procesul dintre ... citeste toata stirea