Veste extraordinara pentru tenisul romanesc * Transylvania Open, confirmat in circuit si in anul 2022

Articol de GSP - Publicat luni, 16 mai 2022, 17:19 / Actualizat luni, 16 mai 2022 17:40Turneul Transylvania Open va avea loc si in anul 2022, la Cluj-Napoca, intre 8 si 16 octombrie."Transylvania Open", cel mai important turneu de tenis organizat in Romania, va avea un loc in circuitul WTA si in anul 2022. Va fi a doua editie din istoria competitiei, cea de anul trecut fiind cucerita de estona Anett Kontaveit (26 de ani, 5 WTA).Transylvania Open, in circuit si in anul 2022Organizatorii ... citeste toata stirea