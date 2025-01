Veste groaznica pentru Rapid! Cel mai bun jucator s-a accidentat si nu poate evolua cu Universitatea Craiova

Articol de Marius Margarit, Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 25 ianuarie 2025, 15:13 / Actualizat sambata, 25 ianuarie 2025 15:17Claudiu Petrila (24 de ani, aripa stanga) a suferit o accidentare la antrenamentul de ieri si nu va putea juca in Rapid - Universitatea Craiova, meci programat astazi, de la 20:00, in runda #23 din Superliga.Cu 5 goluri marcate in actualul sezon, Claudiu Petrila este cel mai bun marcator al Rapidului. Acesta a semnat ambele goluri in partida castigata de ... citește toată știrea