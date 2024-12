Veste importanta din partea Corvinului: "Pregatim promovarea"

Articol de Laura Soica - Publicat marti, 31 decembrie 2024, 18:27 / Actualizat marti, 31 decembrie 2024 18:34Florin Maxim, antrenorul de la Corvinul Hunedoara, a anuntat ca pregateste echipa sa promoveze in sezonul urmator.Corvinul Hunedoara a castigat Cupa Romaniei sezonul precedent invingand-o pe CFR Cluj in semifinala si pe Otelul Galati in finala. A castigat si Liga 2, insa echipa nu a reusit sa obtina dreptul de promovarea in Superliga.Florin Maxim vrea ca echipa sa sa promoveze in ... citește toată știrea