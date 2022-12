Veste mare pentru Hunedoara: Guvernul Romaniei a aprobat construirea Complexului Sportiv "Michael Klein"! Capacitatea noului stadion al Corvinului si valoarea proiectului

Visul hunedorenilor de a avea un stadion nou, la standarde actuale va deveni realitate in curand, mai repede decat s-ar fi asteptat.Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, 19 decembrie 2022, "indicatorii tehnico-economici pentru construirea si dotarea Complexului Sportiv *Michael Klein* din municipiul Hunedoara".Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a anuntat ca viitoarea arena a Corvinului, echipa care acum activeaza in Liga 3, va avea o capacitate ... citeste toata stirea