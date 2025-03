Veste proasta pentru Universitatea Craiova: e out pana la vara!

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat joi, 06 martie 2025, 15:16 / Actualizat joi, 06 martie 2025 16:10Sorin Cartu (69 de ani), presedintele de onoare al Universitatii Craiova, a anuntat ca mijlocasul Alexandru Cicaldau nu va mai juca in acest sezon.Alexandru Cicaldau suferise o ruptura musculara in victoria cu Otelul, scor 2-1, si se preconiza ca acesta va reveni pe teren in luna aprilie, pentru ultimele 5 partide din play-off.EXPERIMENTStadioanele echipelor din Romania, recreate cu ... citește toată știrea