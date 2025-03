Veste-soc in Superliga! Adrian Mutu a plecat de la Petrolul

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat luni, 17 martie 2025, 17:40 / Actualizat luni, 17 martie 2025 19:19Adrian Mutu nu mai este antrenorul celor de la Petrolul Ploiesti. Tehnicianul a oferit si o prima reactie.Adrian Mutu a fost numit pe banca celor de la Petrolul la inceputul acestui an, iar rezultatele nu au convins deloc. Cu el, echipa a reusit sa castige doar 2 meciuri din 10 in Superliga, iar 5 dintre ele au fost esecuri. Acesta lasa echipa pe locul 4 in play-out, cu 20 de puncte. ... citește toată știrea