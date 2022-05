Veste tragica: a murit Simion Mironas, fostul fundas al Gloriei Bistrita * Doua povesti celebre cu omul care a jucat la doua echipe in aceeasi etapa

Articol de GSP - Publicat duminica, 08 mai 2022, 11:07 / Actualizat duminica, 08 mai 2022 11:58Simion Mironas, fost fundas cu aproape 200 de meciuri in prima liga, a incetat din viata duminica, la doar 56 de ani. CS Gloria Bistrita-Nasaud a anuntat in aceasta dimineata decesul fostului fotbalist de la Gloria, Dinamo, Rapid sau Corvinul.Fotbalul romanesc e zguduit de o veste tragica: Simion Mironas, fotbalist inconfundabil in fotbalul romanesc din anii '90, a incetat din viata la doar 56 de ... citeste toata stirea