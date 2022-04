Veste uriasa pentru FC Arges! Clubul din Trivale este acum cu gandul la Europa

Articol de GSP - Publicat vineri, 29 aprilie 2022, 17:38 / Actualizat vineri, 29 aprilie 2022 17:58FC Arges a anuntat in cursul zilei de vineri ca a obtinut licenta UEFA si poate participa in competitiile europene incepand cu sezonul viitor.In al doilea an de la promovare, trupa lui Prepelita a obtinut in premiera calificarea in play-off, iar acum e cu gandul sa facam pasul urmator si sa readuca orasul Pitesti pe harta europeana.La sase luni distanta de la depunerea cererii catre UEFA de ... citeste toata stirea