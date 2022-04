Veste URIASA pentru Rapid: aproape de a recupera baza ProRapid!

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat luni, 11 aprilie 2022, 11:00 / Actualizat luni, 11 aprilie 2022 14:23Cantonamentul de la ProRapid, pe care George Copos l-a construit la cererea lui Mircea Lucescu, ar putea fi utilizat din nou de catre Rapid, dupa multi ani in care baza sportiva a fost abandonata, lasata sa se degradeze in ultimul hal.Pro Rapidul apartine in momentul acesta de Ministerul Finantelor si a ramas blocat in patrimoniul acestei institutii desi ... citeste toata stirea