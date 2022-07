Veste uriasa pentru Rapid * Giulestenii au intrat in posesia bazei ProRapid + Vor scoate la licitatie numele stadionului

Articol de GSP - Publicat joi, 07 iulie 2022, 16:25 / Actualizat joi, 07 iulie 2022 16:28Bogdan Vasiliu, presedintele CS Rapid, a dezvaluit ca "giulestenii" au scos la licitatie numele stadionului, schimbarea urmand sa se faca la sfarsitul acestei luni. De asemenea, acesta a precizat si ca Clubul Spotiv a intrat in posesia bazei ProRapid, abandonata in ultimii ani.Rapid se pregateste de o premiera in fotbalul romanesc. Este prima echipa care si-a scos la licitatie denumirea stadionului. ... citeste toata stirea