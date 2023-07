Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 03 iulie 2023, 10:11 / Actualizat luni, 03 iulie 2023 10:15Sacait de o problema la incheietura, Nick Kyrgios (28 de ani, locul 33 ATP) a anuntat ca nu va participa la editia din acest an a Wimbledon. Anul trecut, australianul a ajuns in finala, unde Novak Djokovic l-a invins in 4 seturi, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3).Absenta importanta la Wimbledon in acest an. Australianul Nick Kyrgios a anuntat noaptea trecuta ca nu va participa la turneul din capitala ... citeste toata stirea