Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 19 iulie 2023, 12:35 / Actualizat miercuri, 19 iulie 2023 12:54Simona Halep continua sa se antreneze in asteptarea unui verdict favorabil din partea celor de la Sports Resolutions, forul care se ocupa de litigiul in care fostul lider mondial e implicat.Acuzata de dopaj, dupa ce toamna trecuta a fost depistata pozitiv la roxadustat, o substanta interzisa, Simona Halep (31 de ani, #55 WTA) se afla in continuare in afara competitiilor. Romanca e in ... citeste toata stirea