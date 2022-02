Vesti bune pentru FCSB * Cand va putea sa joace pe stadionul "Arcul de Triumf" * Anuntul facut de ministrul Eduard Novak

Articol de GSP - Publicat sambata, 26 februarie 2022, 16:40 / Actualizat sambata, 26 februarie 2022 17:43Eduard Novak, ministrul Tineretului si Sportului, a vorbit despre situatia stadionului "Arcul de Triumf", arena pe care pana acum nu au putut evolua echipele de fotbal din Romania."Arcul de Triumf" a fost disponibil si in a doua jumatate a anului trecut, dar si in prima parte din 2022 exclusiv pentru meciuri de rugby. Acum, Eduard Novak anunta ca in maximum o luna, toate echipele de ... citeste toata stirea