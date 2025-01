Vesti proaste pentru antrenorii lui LA Lakers si Golden State Warriors, in urma incendiilor din Los Angeles: "Mama mea a trebuit sa fie evacuata"

Articol de David Istrate - Publicat miercuri, 08 ianuarie 2025, 16:52 / Actualizat miercuri, 08 ianuarie 2025 16:53JJ Redick (40 de ani) si Steve Kerr (59 de ani), antrenorii lui Los Angeles Lakers si Golden State Warriors, au dezvaluit ca membri ai familiilor lor au fost evacuati din casele in care locuiau, in urma marilor incendii din zona orasului Los Angeles.Marti dimineata, un incendiu a izbucnit in Pacific Palisades, un cartier al orasului Los Angeles, iar acesta s-a extins rapid pe ... citește toată știrea