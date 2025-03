Vestiarele unei formatii care a castigat Euroliga de 7 ori au fost renovate si arata spectaculos * Cat a costat investitia si in cat timp s-a finalizat lucrarea

Articol de David Istrate - Publicat vineri, 07 martie 2025, 12:17 / Actualizat vineri, 07 martie 2025 12:18Inaintea meciului cu Real Madrid din etapa a 28-a a Euroligii, jucatorii lui Panathinaikos Atena au fost primiti in noul vestiar al echipei. Acesta a fost renovat in doua saptamani, iar investitia a fost de 500.000 de euro.Joi, 6 martie, Panathinaikos Atena a facut o demonstratie de forta si a reusit sa se impuna cu 85-70 in fata lui Real Madrid, intr-o reeditare a finalei din ... citește toată știrea