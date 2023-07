Articol de Vlad Rosu - Publicat duminica, 09 iulie 2023, 07:24 / Actualizat duminica, 09 iulie 2023 09:21Unul dintre actionarii Rapidului, Victor Angelescu, s-a exprimat in privinta modului in care Adrian Mutu (44 de ani) a pregatit trupa din Giulesti. Sambata, formatia alb-visinie a anuntat despartirea de tanarul tehnician.Adrian Mutu pleaca de la Rapid dupa aproape 16 luni si merge in Azerbaidjan, la formatia Neftchi Baku, echipa pregatita in stagiunea trecuta de Laurentiu Reghecampf. ... citeste toata stirea