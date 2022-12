Victor Piturca, avertisment pentru Becali: "O sa fie injurat si jignit cum nu a mai fost de mult"

Articol de GSP - Publicat joi, 22 decembrie 2022, 08:30 / Actualizat joi, 22 decembrie 2022 08:42Victor Piturca, 66 de ani, sustinator al celor de la CSA Steaua, sustine ca FCSB nu are viitor in Ghencea, arena pe care clubul patronat de Gigi Becali (64) isi doreste sa evolueze pe teren propriu.CONTEXT: FCSB ar putea juca in curand pe Ghencea, dupa ce PSD a modificat proiectul de lege privind inchirierea bazelor sportiveDeputatul USR Cristian Brian, initiatorul proiectului de lege privind ... citeste toata stirea