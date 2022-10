Victor Piturca, dupa ce a vazut grupa Romaniei: "Sa atacam primul loc! Eu am putut cu Olanda". Marica il tempereaza

Articol de GSP - Publicat luni, 10 octombrie 2022, 14:31 / Actualizat luni, 10 octombrie 2022 15:21Fostul selectioner Victor Piturca (66 de ani) si fostul atacant Ciprian Marica (37) au analizat grupa in care a fost repartizata nationala Romaniei pentru calificarea la EURO 2024.Romania a fost repartizata in grupa I de calificare la EURO 2024, alaturi de Elvetia, Israel, Kosovo, Belarus si Andorra.Meciurile din preliminariile EURO 2024 se vor disputa in perioada martie - noiembrie 2023. ... citeste toata stirea