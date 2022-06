Victor Piturca, interviu EXCLUSIV: "Simt si satisfactie pentru ca nationala n-a mai avut rezultate dupa plecarea mea" * Analiza necrutatoare: "De ce vreti demisii acum?!"

Articol de Dan Udrea - Publicat vineri, 17 iunie 2022, 08:20 / Actualizat vineri, 17 iunie 2022 09:57Victor Piturca (66 de ani), selectioner al nationalei de seniori timp de aproape 10 ani, in 3 mandate, face radiografia situatiei in care a ajuns acum prima reprezentativa.Victor Piturca:Sustine ca FRF n-ar trebui invinovatita de cei care in 2014 ii cereau lui sa plece, pentru a fi adus tehnician cu stil mai spectaculos;Crede ca nationala ar fi aratat "sigur mai bine daca pe banca era ... citeste toata stirea