Victor Piturca "pune tunurile" pe Adrian Mutu: "Nu e puternic, mi s-a parut si putin ridicola aceasta exprimare!"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat joi, 11 aprilie 2024, 17:12 / Actualizat joi, 11 aprilie 2024 17:12Victor Piturca, fost selectioner al Romaniei, l-a taxat pe Adrian Mutu pentru decizia de a pleca de la CFR Cluj, in contextul eliminarii "feroviarilor" din Cupa Romaniei, in faza sferturilor de finala, in urma esecului cu 4-0 administrat de Corvinul Hunedoara.Piturca a spus despre fostul sau elev ca nu este atat de puternic asa cum si-l aminteste din perioada in care cei doi colaborau la ... citește toată știrea