Victoria Azarenka ofera primele explicatii dupa "cel mai ciudat abandon din istorie" * Fostul numar 1 mondial renunta la tenis pentru o perioada

Articol de GSP - Publicat luni, 28 martie 2022, 09:50 / Actualizat luni, 28 martie 2022 10:17Dupa ce a abandonat in turul 3 al turneului de la Miami, Victoria Azarenka (32 ani, 16 WTA), fostul numar 1 mondial, a anuntat ca va lua o pauza de la tenis, motivul fiind stresul pe care l-a acumulat in ultima perioada.Linda Fruhvirtova (16 ani, 279 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului de 1.000 de puncte de la Miami. Cehoaica a profitat de abandonul Victoriei Azarenka (32 de ani,