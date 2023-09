Chindia a castigat, in sfarsit, pe "Eugen Popescu", 4-0 cu CSC Dumbravita, sambata la pranz, obtinand prima victorie de la redeschiderea stadionului, in luna mai a acestui an.Timisenii aflati pe loc de calificare in play-off au rezistat doar 40 de minute la Targoviste. Forcing-ul din finalul primei reprize a adus doua goluri in dreptul Chindiei, apoi, in mitanul secund, Moldoveanu & co. au zburdat pe teren, impunandu-se la pas, ba chiar la o diferenta prea mica fata de realitatea din teren, in ... citeste toata stirea