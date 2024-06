Victorie extraordinara pentru Romain Bardet, la ultima participare in Turul Frantei

Articol de Mitica Docan - Publicat sambata, 29 iunie 2024, 19:28 / Actualizat sambata, 29 iunie 2024 19:28Francezul Romain Bardet, de la echipa DSM-Firmenich, a castigat prima etapa din Turul Frantei 2024 si este primul lider in clasamentul general al cursei. Este primul tricou galben din cariera iubitului rutier francez.A fost o victorie surprinzatoare, obtinuta in cea mai grea etapa de debut din Marea Bucla, din timpurile moderne. Bardet, fost loc 2 in 2016 la Paris, a ajuns pe linia de ... citește toată știrea