Victorie fara probleme pentru Steaua in amicalul cu CSKA 1948 Sofia. Atanas Trica a iesit din nou in evidenta

Steaua a mai jucat si a mai castigat un meci amical in cantonamentul din Bulgaria. Sambata, formatia din Ghencea a invins echipa CSKA 1948 Sofia cu scorul de 3-0.Atanas Trica a marcat din nou si se anunta o revelatie a lotului lui Daniel Oprita.Steaua, victorie cu CSKA 1948 Sofia in amicalul din Bulgaria, cu echipa a treia a acestora!Steaua si-a anuntat suporterii ca joaca impotriva bulgarilor de la CSKA 1948 Sofia, prezenta in prima liga.Cum campionatul primei divizii din tara vecina a ... citeste toata stirea