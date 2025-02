Victorie pentru Sorana Cirstea in primul tur de la Austin * Va avea inca un meci astazi!

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat miercuri, 26 februarie 2025, 07:57 / Actualizat miercuri, 26 februarie 2025 08:40Sorana Cirstea (34 de ani, 120 WTA) s-a impus miercuri dimineata in 3 seturi in fata nemtoaicei Laura Siegemund (36 de ani, 83 WTA), scor 6-3, 0-6, 6-1, in primul tur al turneului de la Austin.Sorana Cirstea s-a impus in fata sportivei din Germania la capatul unui meci care a durat o ora si 55 de minute. Bookmakerii ii dadeau romancei prima sansa inaintea partidei. ... citește toată știrea