Victorie senzationala pentru Sorana Cirstea! Romanca e in turul 3 la Indian Wells

Articol de GSP - Publicat sambata, 12 martie 2022, 00:16 / Actualizat sambata, 12 martie 2022 00:28Sorana Cirstea (31 de ani, 27 WTA) s-a calificat in turul 3 la Indian Wells! Sportiva din Romania a eliminat-o pe australianca Ajla Tomljanovic (28 de ani, 39 WTA), scor 6-4, 7-5(7).Ruse si Begu, eliminate in turul 1 la Indian WellsSimona Halep e in turul 3 la Indian WellsSorana Cirstea si Ajla Tomljanovic s-au mai intalnit de 2 ori in circuitul feminin, raportul meciurilor directe fiind ... citeste toata stirea