Victorie Serdean! Dinamo, facuta KO la finalul anului: ce inseamna decizia DEFINITIVA publicata azi de Judecatoria Sectorului 2

Articol de Eduard Apostol, Viorel Tudorache - Publicat joi, 22 decembrie 2022, 14:17 / Actualizat joi, 22 decembrie 2022 15:18Dorin Serdean a castigat procesul cu Dinamo, astfel ca trebuie sa recapete o functie in conducerea clubului incepand cu noul an. De asemenea, Serdean va recupera de la alb-rosii suma de 16.185 lei, plus penalizari. Decizia e definitiva.Serdean a fost demis in ianuarie 2021 din functia de director executiv al lui Dinamo printr-o decizie luata in cadrul Consiliului de ... citeste toata stirea