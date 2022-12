Victorii pe linie pentru Sepsi in Eurocup! Covasnencele si-au aflat adversara din "saisprezecimi"

Articol de Iulian Cuibar - Publicat sambata, 17 decembrie 2022, 13:15 / Actualizat sambata, 17 decembrie 2022 13:26Sepsi a terminat grupele Eurocup cu punctaj maxim, iar in "saisprezecimi" covasnencele vor juca impotriva formatiei belgiene Namur Capitale.Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a avut un parcurs de exceptie in grupele competitiei continentale. Pentru prima data in istoria sa, echipa covasneana a terminat prima faza a celei de-a doua competitii europene feminine cu victorii pe linie. ... citeste toata stirea