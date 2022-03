Victorii pentru Daniel Isaila si Cosmin Olaroiu in Emiratele Unite Arabe

Daniel Isaila si Cosmin Olaroiu au reusit sa obtina victorii in cea de a 19-a etapa aVictorii pentru Daniel Isaila si Cosmin Olaroiu in Emiratele Unite Arabe Formatia Baniyas, antrenata de Daniel Isaila, a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Al Nasr, intr-un meci din etapa a 19-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite.Al Nasr a condus cu 1-0, prin golul marcat de Mendes in minutul 18. In minutul 22, Al Nasr a ramas in inferioritate numerica, fiind eliminat Fawzi. Pentru ... citeste toata stirea