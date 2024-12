VIDEO 11 minute si 20 de secunde de contact vizual intre Tyson Fury si Oleksandr Usyk: "S-a terminat cu vorba. Voi provoca multa durere"

Articol de David Istrate - Publicat joi, 19 decembrie 2024, 20:55 / Actualizat joi, 19 decembrie 2024 21:08Joi, 19 decembrie, Tyson Fury si Oleksandr Usyk s-au intalnit in incinta unui mall, pentru traditionalul moment din box in care sportivii stau fata in fata. Revederea dintre cei doi boxeri a fost plina de tensiune si s-a intins pe parcursul a 11 minute si 20 de secunde, timp in care Fury si Usyk s-au uitat unul in ochii celuilalt.Sambata, 21 decembrie, aproape de miezul noptii, Tyson ... citește toată știrea