VIDEO | 2-0, un scor periculos. Steaua n-a putut invinge Progresul Spartac, desi a avut avantaj de doua goluri pana in minutul 80

Steaua nu a putut trece de Progresul Spartac, in primul meci amical dupa ce a reluat pregatirile. Partida, disputata pe terenul 5 din cadrul Complexului Sportiv Steaua, s-a terminat la egalitate, 2-2, desi formatia lui Daniel Oprita a condus cu 2-0. In plus, la pauza avea 1-0.Steaua a inceput bine, a stat sus, dar fazele de atac s-au rupt, in mare masura, in ultimii 20 de metri fata de poarta formatiei din Liga 3. Au fost mai multe inexactitati de pasare, destul de multe baloane pierdute ... citeste toata stirea