video 3 detalii interesante remarcate dupa derby-ul FCU - CS Universitatea Craiova: "Asta e chiar ingrijorator!"

Articol de GSP - Publicat luni, 08 august 2022, 00:03 / Actualizat luni, 08 august 2022 02:37CS Universitatea Craiova a invins-o pe FCU Craiova, scor 2-1, in derby-ul rundei cu numarul 4 din Liga 1. Jurnalistul GSP Alexandru Barbu a remarcat trei detalii interesante dupa disputa de pe "Ion Oblemenco".Prezent la GSP Live, Alex Barbu a scos in evidenta prestatia ingrijoratoare a celor de la CS Universitatea Craiova, scaderea in joc a lui FCU imediat dupa golul lui Compagno si modul in care ... citeste toata stirea