VIDEO 35 de ani de la Supercupa Europei cucerita de Steaua in fata lui Dinamo Kiev * Legendele steliste, cu gandul la situatia din Ucraina: "E dureros!"

Articol de Aurelian Rotea, Cristi Rosu (video) - Publicat joi, 24 februarie 2022, 18:35 / Actualizat joi, 24 februarie 2022 19:01Pe 24 februarie 1987, golul lui Gica Hagi contra lui Dinamo Kiev a adus Stelei al doilea trofeu european, dupa Cupa Campionilor in '86. Astazi, la 35 de ani distanta, gloriile ros-albastre au celebrat momentul in Ghencea.La evenimentul organizat in "Sala Sevilla" a noului stadion din Ghencea au participat nume mari din istoria ros-albastrilor. Printre absentii de ... citeste toata stirea