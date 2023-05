Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat marti, 02 mai 2023, 10:13 / Actualizat marti, 02 mai 2023 10:23Yuri Matias (28 de ani), fundas central la CFR Cluj, admite ca echipei campioane ii va fi "foarte greu" sa castige titlul si in acest sezon. In urma infrangerii cu Rapid, 1-3, ardelenii au ramas la 5 puncte in spatele liderului Farul.Invinsa in Giulesti in epilogul etapei 6 de play-off, scor 1-3, CFR Cluj a ramas pe locul 3 in SuperLiga, cu 4 etape inainte de finalul ... citeste toata stirea