VIDEO A fugit de razboiul din Ucraina si acum vrea sa ia titlul cu CFR * Lovro Cvek, primele declaratii dupa transferul la Cluj

Articol de GSP - Publicat miercuri, 16 martie 2022, 18:54 / Actualizat miercuri, 16 martie 2022 19:27Lovro Cvek (26 de ani), noul jucator al celor de la CFR Cluj, a oferit un interviu in care a vorbit despre modul cum l-a surprins razboiul din Ucraina, dar si planurile pe care le are la formatia "feroviara", cu care vrea sa devina campion.Croatul evolua in Ucraina la Zorya, dar si-a reziliat contractul cu echipa din prima liga dupa izbucnirea razboiului si a semnat cu ardelenii pana la ... citeste toata stirea