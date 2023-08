Articol de Adrian Jitea - Publicat miercuri, 30 august 2023, 01:53 / Actualizat miercuri, 30 august 2023 01:54Nemtoaica Laura Siegemund (121 WTA) a izbucnit in lacrimi dupa esecul cu Cori Gauff (6 WTA), scor 6-3, 2-6, 4-6, din primul tur de la US Open.Siegemund, una dintre mamicile din circuit, in varsta de 35 de ani, a avut mai multe meciuri intr-unul singur la US Open. Nemultumita ca adversara, Cori Gauff, favorita fanilor americani, se misca prea rapid intre servicii, Laura s-a plans ... citeste toata stirea