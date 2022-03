VIDEO A jucat in perioada Cooperativei si acum dezvaluie: "Din 34 de etape, 20 si ceva erau blat. Daca v-as fi inregistrat, traiam toata viata ca boierul!"

Articol de GSP - Publicat luni, 14 martie 2022, 13:14 / Actualizat luni, 14 martie 2022 13:47Fostul portar Benone Dohot, in varsta de 58 de ani, jucator la Ceahlaul in sezonul 1994/1995, sustine ca peste jumatate din meciurile echipei sale din acel an au fost blaturi!In 1994, dupa doi ani in Ungaria, la Diosgyor VTK, Benone Dohot a facut pasul la Ceahlaul Piatra Neamt."La Piatra Neamt am trait perioada cea mai nefasta. Din 34 de etape, vreo 20 si ceva au fost blat. Vorbesc foarte serios, ... citeste toata stirea