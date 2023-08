Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 14 august 2023, 12:22 / Actualizat luni, 14 august 2023 12:47Gorka Larrucea, 30 de ani, ofera incredere suporterilor ros-albilor inaintea confruntarii de diseara cu FC BotosaniDinamo spera sa obtina diseara prima victorie de la revenirea in Liga 1, in meciul cu penultima clasata, FC Botosani, de la ora 20:30, pe stadionul "Arcul de Triumf".Ros-albii au obtinut doar un punct in primele patru runde ale campionatului, etapa trecuta, cu U Cluj (1-1), ... citeste toata stirea