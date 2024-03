VIDEO A reusit Petev? Fotbalistul reinventat de Petev, laudat la GSP Live: "Incepe sa isi revina"

Articol de Liviu Manolache - Publicat sambata, 16 martie 2024, 21:32 / Actualizat sambata, 16 martie 2024 22:20Stefan Baiaram (21 de ani) a deschis scorul in minutul 38 al deplasarii pe care Universitatea Craiova o joaca impotriva lui CFR Cluj, in prima runda a play-off-ului.Macinat de probleme medicale la inceput de sezon, Baiaram nu s-a regasit nici dupa ce a revenit. Totusi, in 2024 arata ca un cu totul alt jucator, unul care ne aminteste de evolutiile din trecut.Premier LeagueA ... citește toată știrea