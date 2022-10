VIDEO Adi Mutu ii provoaca pe cei de la Farul: "Noi suntem Rapid. Ii asteptam sa vedem care pe care" + Ce avantaj crede ca are Hagi

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat miercuri, 19 octombrie 2022, 14:16 / Actualizat miercuri, 19 octombrie 2022 16:16Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a sustinut azi o conferinta de presa, inainte de meciul cu Farul.Rapid - Farul se joaca vineri, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si va fi in direct pe Orange Sport, Prima Sport si Digi SportFarul si Rapid sunt primele clasate, iar Adrian Mutu spune ca se asteapta la un meci incins. In plus, "Briliantul" ... citeste toata stirea