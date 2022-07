VIDEO Adrian Mititelu a sarbatorit cu lautari eliberarea din inchisoare * Marius Croitoru si Marcel Puscas, prezenti si ei la petrecere

Articol de GSP - Publicat joi, 07 iulie 2022, 10:16 / Actualizat joi, 07 iulie 2022 11:37Patronul celor de la FCU Craiova, Adrian Mititelu (54 de ani), a fost pus miercuri in libertate din penitenciarul Pelendava, Craiova, la un an si 7 luni de la incarcerare. Acesta a tinut sa sarbatoreasca eliberarea cu o petrecere la un restaurant din oras.Familia Mititelu are din nou motive de bucurie. Adrian Mititelu a iesit din inchisoare si a tinut sa dea o petrecere la un restaurant din Craiova. ... citeste toata stirea