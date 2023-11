Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video), Catalin Stroia - Publicat duminica, 12 noiembrie 2023 23:55 / Actualizat duminica, 12 noiembrie 2023 23:55FCSB a invins-o pe FCU Craiova, scor 2-1, si isi consolideaza pozitia de lider in Superliga. Adrian Mititelu, finantatorul gruparii oltene, crede ca formatia lui are un complex in fata trupei lui Gigi Becali.Adrian Mititelu a plecat resemnat de la Arena Nationala. A recunoscut ca formatia lui nu merita mai mult si spera la o razbunare in ... citeste toata stirea