VIDEO Agentul Adrian Ilie, despre jucatorii romani la cautare in afara: "S-au interesat cluburi din Spania, Italia si Germania"

Articol de Andrei Craitoiu, Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat marti, 27 decembrie 2022, 16:51 / Actualizat marti, 27 decembrie 2022 16:56Prezent la un turneu demonstrativ de fotbal in sala, Adrian Ilie a facut o radiografie a fotbalului romanesc.Fostul international, implicat in prezent in impresariat, dezvaluie ca reprezentati ai unor cluburi din strainatate il cauta pentru a-i pune intrebari despre jucatorii din Liga 1.VIDEO Adrian Ilie dezvaluie: "De romani s-au interesat ... citeste toata stirea