VIDEO Agitatie in fata Curtii Federale din Melbourne * Sarbii s-au adunat din nou pentru a-l sustine pe Novak Djokovic

Articol de GSP - Publicat duminica, 16 ianuarie 2022, 07:47 / Actualizat duminica, 16 ianuarie 2022 09:05Novak Djokovic nu a fost abandonat de fanii sai nici la procesul decisiv de astazi, pierdut in cele din urma de Nole. Sarbul a aflat ca trebuie sa fie deportat, dar fanii au fost trup si suflet alaturi de favoritul lor.Inca de la inceputul zilei, zeci de sarbi s-au adunat in fata Curtii Federale din Melbourne, acolo unde au asteptat ore in sir un verdict favorabil lui Nole. Linistiti la ... citeste toata stirea