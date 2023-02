VIDEO | Al doilea amical, al doilea succes la scor! Steaua a obtinut victoria categorica in duelul cu Viitorul Daesti, iar Chunchukov a facut dubla in numai patru minute

Steaua a avut al doilea amical al iernii in chiar prima zi din februarie, miercuri. Pe unul dintre terenurile de antrenament ale complexului sportiv din Ghencea, Steaua a primit vizita unei alte formatii din Liga 3, asa cum a fost si in primul test, si a castigat, de asemenea, la o diferenta clara.Formatia lui Daniel Oprita a trecut cu 5-0 de Viitorul Daesti, club clasat pe locul 5 in Seria 6 a Ligii 3. La pauza avea 2-0.In primul amical al iernii, Steaua a trecut de CS Paulesti, scor 7-2, ... citeste toata stirea